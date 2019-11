Incydenty na Marszu Niepodległości Tegoroczny Marsz Niepodległości miał spokojny przebieg. Mimo że podczas patriotycznej demonstracji obyło się bez starć z policją, doszło do kilku niepożądanych incydentów. Tuż po rozpoczęciu demonstracji trasę marszu zagrodzili aktywiści z organizacji Obywatele RP z transparentem “Konstytucja”. Kontrmanifestantów szybko rozpędzili policjanci, a pochód ruszył w kierunku Mostu Poniatowskiego. Przy rondzie Charlesa de Gaulle’a w kierunku Obywateli RP ruszyło kilku demonstrantów z głównej manifestacji, ale za namową straży marszu krewcy manifestanci zrezygnowali. Skończyło się na serii niecenzuralnych “uprzejmości”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.