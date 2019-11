Indianie zabierają głos w sprawie wezwań do secesji od Kanady Część polityków w zachodnich prowincjach Kanady mówi od czasu ostatnich wyborów parlamentarnych o możliwości secesji. Indianie odpowiadają jednak, że separatyści zapomnieli o braku podstaw prawnych, które umożliwiłyby taki krok i sami są temu przeciwni. Kanadyjscy dziennikarze znaleźli zwolenników dyskusji na ten temat na skrajnej prawicy i wyśledzili działania zaprogramowanych do tego botów. Od wyborów, w których wygrała Partia Liberalna Kanady (LPC) premiera Justina Trudeau, dwie zachodnie prowincje kraju – Alberta i Saskatchewan – ustawicznie podkreślają, że chcą “zredefiniować swoje miejsce w kanadyjskiej konfederacji”, jak to określił konserwatywny premier Alberty Jason Kenney. Konserwatywny premier Saskatchewan Scott Moe zapewniał w poniedziałek, że “dyskusja o separacji trwa”. W mediach społecznościowych funkcjonuje hasztag #wexit (od słów “West” i “exit”, czyli “zachód” i “wyjście, wystąpienie”), a zwolennicy separacji znaleźli platformę do dyskusji na stronie internetowej VoteWexit. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

