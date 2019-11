Orędzie marszałka Senatu w TVP 1 Uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby (…) uczynić z Senatu miejsce, które będzie kuźnią najlepszego prawa – powiedział w czwartek w telewizyjnym orędziu marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Zapewnił, że “jeśli ktoś by się obawiał, że Senat będzie narzędziem do blokowania Sejmu, jest w całkowitym błędzie”. Senator Tomasz Grodzki (KO) został we wtorek wybrany na marszałka Senatu X kadencji. Poparło go 51 senatorów. 48 opowiedziało się za kandydatem PiS Stanisławem Karczewskim. Jeden senator wstrzymał się od głosu. “Nie wolno nam zmarnować tego mandatu otrzymanego od milionów wyborców” W czwartek wieczorem nowo wybrany marszałek Senatu, korzystając z przysługującego mu do tego prawa, wygłosił telewizyjne orędzie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

