Język angielski – IT’S i ITS

druk dróg

wiec wiedz

mieć miedź

kot kod

buk bóg

Relacja między pisownią a wymową w języku angielskim jest tak bardzo skomplikowana w porównaniu z językiem polskim, że identycznie wymawiane mogą być bardzo różne kombinacje liter:

• /f/

litera <f> fat, litery <ph> phone

• /r/

litera <r> rite, litery <wr> write

Z kolei, odwrotnie, dokładnie takie same kombinacje liter mogą mieć zupełnie inną wymowę. Popatrzmy na takie grupy wyrazów:

• litery <oo>

blood /a/ good /u/ door /o/

• litery <ive>

five /ajv/ give /iv/

• litery <ough>

enough/af/ cough/of/ through/u/ bough/au/

Tego rodzaju zjawisko nie występuje w języku polskim.

Dwa tygodnie temu omawiałam trzy homofony: “there”, “they’re” i “their”, które często bywają mylone, tzn. popełniane są błędy przy wyborze właściwego w danym kontekście wyrazu. Te błędy zdarzają się także rodowitym Kanadyjczykom.

Dzisiaj spojrzymy na inną często myloną parę:

IT’S i ITS

Mylenie tych dwóch homofonów zdarza się nawet dziennikarzom w prasie anglojęzycznej! A przecież sprawa nie jest wcale taka trudna.

Pierwszy z nich “it’s” to po prostu zaimek “it” ze skróconą formą czasownika “is”, czyli dokładnie to samo co “it is”. Oto przykłady:

It’s a good movie.

To (jest) dobry film.

It’s very late.

Jest bardzo późno.

Apostrof jest tutaj sygnałem, że wypadła jakaś litera lub litery i powstała forma skrócona, podobnie jak w wyrażeniach:

we’ve we have

I’m I am

they’re they are

Wyraz “its” natomiast jest zaimkiem dzierżawczym trzeciej osoby liczby pojedynczej, odnoszącym się głównie do obiektów nieożywionych, tak jak “his” odnosi się do osób rodzaju męskiego, a “her” rodzaju żeńskiego. Oto przykłady:

I know the house, but I don’t know its owner.

Znam ten dom, ale nie znam jego właściciela.

The book was badly damaged and its cover was in pieces.

Książka była poważnie zniszczona, a jej okładka była w strzępach.

Więcej takich przypadków za dwa tygodnie.

Dr Małgorzata P. Bonikowska

Zawsze opieram moje felietony na zjawiskach, które zauważam w języku moich rodakow na błędach, które powtarzają się w ich polszczyźnie i angielszczyźnie.

Proszę się ze mną kontaktować aby podzielić się przykładami i uwagami lib zadać jakieś nurtujące Państwa pytania mbonikowska@gazetagazeta.com lub telefonicznie 416-262-0610 i 416-900-0997.