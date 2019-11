Język angielski – YOUR i YOU’RE, WEATHER i WHETHER

Dzisiaj zajmiemy się dwiema innymi parami. Pierwsza z nich to para YOUR i YOU’RE .

YOUR

Pierwszy z nich YOUR jest formą dzierżawczą drugiej osoby zarówno liczby pojedynczej:

Jake, I’d like to see your diploma.

Jake, chciałbym zobaczyć twój dyplom.

jak i mnogiej:

You and your husband should sell your house now that prices are so good.

Ty i twój mąż powinniście sprzedać wasz dom teraz, kiedy ceny są tak dobre.

YOU’RE

Drugi element tej pary to forma skrócona zaimek drugiej osoby (liczby pojedynczej lub mnogiej, które są identyczne) ze skróconą formą czasownika “be” (być), czyli to samo co pełna forma “you are”.

You’re late as usual. (You are late, as usual.)

Jesteś spóźniony, jak zwykle.

A skoro przyszło nam mówić o zaimku drugiej osoby “you” i pokrewnych jego formach dzierżawczych, warto pamiętać, że w przeciwieństwie do języka polskiego po angielsku nigdy nie używamy wielkiej litery na przykład w listach, dla wyrażenia szacunku dla adresata. Po polsku piszemy więc w listach:

Bardzo miło było mi poznać Ciebie i Twoją siostrę.

a po angielsku nigdy nie piszemy zaimków osobowych z dużej litery:

I was really happy to meet you and your sister.

Nie znaczy to, rzecz jasna, że piszący listy po angielsku mają mniej szacunku do swoich adresatów taka jest po prostu konwencja.

Druga to para WEATHER/WHETHER. Te dwa homofony, jak to zwykle bywa z homofonami, mają inne znaczenie i użycie. WEATHER Pierwszy z nich WEATHER to rzeczownik, oznaczający pogodę. Zawsze występuje z przedimkiem określonym “the”, np: What’s the weather like in summer in Ontario Jaka jest pogoda latem w Ontario? Canadians often talk about the weather. Kanadyjczycy często rozmawiają o pogodzie. WHETHER Ten wyraz, mający dokładnie taką samą wymowę jak rzeczownik “weather”, nie jest rzeczownikiem, lecz spójnikiem wprowadzającym podrzędne pytania zależne, czyli angielskim odpowiednikiem polskiego spójnika “czy”, np.: Please let me know whether you want to come to see me. Daj mi proszę znać, czy chcesz wpaść się ze mną zobaczyć. Synonimem tego spójnika jest spójnik “if”, preferowany w potocznym języku jako mniej oficjalny: Please let me know if you want to come to see me. ••• A skoro przyszło nam mówić o pytaniach w mowie zależnej (pytaniach nie zadanych bezpośrednio, lecz relacjonowanych), pamiętajmy o bardzo ważnej zasadzie obowiązującej w języku angielskim. O ile pytanie bezpośnie jest tworzone po angielsku poprzez tzw. inwersję, czyli przestawienie szyku zdania, np: Can you talk to her? Is she busy? o tyle w pytaniach zależnych wracamy do normalnego szyku zdania oznajmującego, nie stosując już inwersji, np.: I’d like to know if/whether you can talk to her.

I have no idea if/whether she is busy.

dr Małgorzata P. Bonikowska

Proszę się ze mną kontaktować aby podzielić się przykładami i uwagami lub zadać jakieś nurtujące Państwa pytania: mbonikowska@gazetagazeta.com lub telefonicznie 416-262-0610 i 416900-0997.

Aby zamówić moją książkę “Odczarować angielski” mogą też Państwo napisać do mnie lub zadzwonić. Książka “Odczarować angielski” to poradnik, przydatny na każdym poziomie zaawansowania językowego, bo pewne problemy gramatyczne, leksykalne i fonetyczne widać i słychać u wszystkich polskich imigrantów, nie tylko tych stawiających pierwsze kroki w języku angielskim.