Język polski (i angielski) – dyrektor, konduktor, lunatyk

Peter was appointed director of the institute.

Jak często bywa z takimi parami wyrazów w obu językach, mają one jedno wspólne znaczenie. W tym przypadku jest to ktoś kto stoi na czele jakiejś organizacji czy instytucji:

In the past, buses in London had conductors. W przeszłości autobusy w Londynie miały konduktorów.

Andrzej Wajda was a well known director. Andzrej Wajda był bardzo znanym reżyserem.

He is not only a good conductor, but also a great musician.

Jest nie tylko dobrym dyrygentem, ale i świetnym muzykiem.

LUNATYK – LUNATIC

W przypadku tych dwóch bardzo podobnie brzmiących wyrazów, znaczenia są zupełnie inne.

Polski wyraz oznacza osobę chodzącą w czasie snu, bez posiadania świadomości czynienia tego. Odpowiednikiem angielskim jest wyraz “sleepwalker”:

Nikt nie wiedział, że jej brat jest lunatykiem.

Nobody knew that her brother was a sleepwalker.

Co do angielskiego wyrazu “lunatic” ma on zupełnie inne znaczenie – oznacza człowieka niespełna umysłu, wariata:

She called him a lunatic because of his odd behaviour.

Nazwała go wariatem z powodu jego dziwnego zachowania.

Jak więc widzimy w przypadku tej ostatniej pary różnica w znaczeniu tych dwóch wyrazów jest ogromna, a zatem trzeba bardzo uważać używając ich, aby nie popełnić błędu i nie nazwać lunatyka wariatem lub na odwrót. To klasyczny przypadek czysto pozornego podobieństwa wyrazów.

Dr Małgorzata P. Bonikowska

