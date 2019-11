Jurek Owsiak o ciszy mediów publicznych i o sztabach za granicą

To dopiero poniedziałek. Zgłoszenia sztabów przyjmujemy do dziś. I co się dzieje? Mamy w WOŚP prawie o sto sztabów więcej niż rok temu – 1752, a w tym 87 zagranicznych. Oczywiście, jak ktoś zgłosi się jutro, to nikt nikogo nie pogoni, tylko wpiszemy go na listę. Ale jest to coś nieprawdopodobnego, bo nie ukrywam, że też mieliśmy dużo myślenia, że może ludzkość nie tak ochoczo chwyci za chęć grania z nami po raz 28. A tu takie emocje i takie pozytywne ciśnienie!

Nie będę owijał w bawełnę – nie wiadomo dlaczego, a także ze złamaniem wszelkich zasad związanych z misją mediów publicznych – totalnie z nich wylecieliśmy. I niech mi nikt nie wmawia, że tak nie jest, co chociażby próbowała tłumaczyć nam Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, do której parokrotnie wysyłałem zapytania w stylu: „Co się tam u Was dzieje, skoro pozwalacie na wypikselowanie serduszka z kurtki swojego gościa, nie wspominając o całkowitym zignorowaniu pospolitego polskiego ruszenia, czyli społecznej pracy milionów Polaków na rzecz polskiej (publicznej!) służby zdrowia, czy nie wspominające o emisji programów z plastelinowymi potworami, uwłaczających wszelkiej godności?” No więc wylecieliśmy z mediów, które opłacane są z naszych, a także moich podatków, a mówimy tu o telewizji publicznej, radiu publicznym – Jedynce, Trójce, stacjach lokalnych – gdzie usunięto całą opowieść o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tyle narodu nie tylko z Polski, ale i całego świata zgłosiło się do nas, aby zimową porą chwycić za tekturową puchę, za mikrofon, za rondel z gorącą zupą, za instrument, czy zaangażować swojego małego przyjaciela, który z wdzięcznością poda łapę za datek na rzecz 28-ego Finału! Po raz pierwszy będziemy w takich miejscach jak Singapur, Bangkok czy Meksyk. Pamiętajcie Kochani, Ci ludzie ze świata pracują, są tą pracą bardzo mocno zajęci, a mimo to podejmują się tak ogromnego wyzwania, jakim jest organizacja Finału. To wymaga naprawdę przeogromnego zaangażowania. To nie są całorocznie opłacane biurka w konsulatach czy ambasadach, ani cała logistyka opłacana z pieniędzy publicznych. To wszystko budują oni sami, oddolnie, swoim zapałem, zaangażowaniem, aby na końcu osiągnąć naprawdę wspaniałe rezultaty. Cieszymy się, że tyle nowych sztabów powstało w Polsce – są takie, które po raz 28-ty chwycą żagle w dłoń, a są i takie, które powróciły po kilku latach boksowania się z mega nieżyczliwymi władzami, które najnormalniej w świecie w niczym nie pomagały, a wręcz przeszkadzały (sic!). Wszyscy odzywają się do nas z gorącymi sercami i energią, jakiej tylko pozazdrościć. I taki poniedziałek to jest dopiero poniedziałek! Wielkie dzięki! My już wydrukowaliśmy 40 milionów serduszek, a uwaga – lada chwila drukujemy puszki. I mówiąc krótko – tak kolorowego Finału jeszcze nie było! Dzięki, wielkie dzięki. A na koniec, wymieniam jednym tchem, kraje gdzie powstały sztaby 28 Finału WOŚP: Polska, Australia, Belgia, Chorwacja, Cypr, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Indonezja (Bali), Irlandia, Irlandia Północna, Islandia, Japonia, Kanada, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia (w tym Polska Stacja Polarna), Singapur, Słowenia, USA, Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia (Bangkok), Węgry, Wielka Brytania. Jurek Owsiak