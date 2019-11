Kanadyjska wersja filmu Sekielskich: walka ofiary księdza-pedofila z Kościołem Miał jeden cel – żeby sprawa jego cierpień zadawanych mu przez długie lata w dzieciństwie przez katolickiego księdza nie została, jak wszystkie inne, zamieciona pod dywan. Nie chciał ugody. Chciał sprawiedliwości i tego, aby odpowiedzieli za to ludzie, którzy nic nie zrobili, aby powstrzymać tego i wielu innych księży. 19 listopada o 21.00 TVO zaprezentuje światową telewizyjną i internetową premierę filmu “Prey” (“Zdobycz”) na kanale TVO i online na tvo.org. Słynny dokumentalista Matt Gallagher ukazuje w swoim filmie historię sądowej walki ofiary prześladowania seksualnego z Kościołem katolickim w Ontario. Film ukazuje historię Roda MacLeoda, ofiary księdza, i jego adwokata Roba Talacha, znanego również jako „The Priest Hunter”(łowca księży, który reprezentował ofiary skięży w 395 procesach sądowych), i proces cywilny wytoczony przez nich katolickiemu zakonowi Bazylianów. Pięćdziesiąt lat temu, jako chłopiec, Rod MacLeod był molestowany seksualnie przez kapłana bazylianów, ojca Williama Hodgsona “Hoda” Marshalla. Większość cywilnych spraw przeciwko sprawcom wykorzystywania seksualnego przez duchownych jest rozstrzygana poza sądem i z dala od opinii publicznej, kończąc się ugodami. Ale MacLeod postanowił, że on jeden nie zgodzi się na ugodę i zamiecenie sprawy pod dywan. Sprawca, ojciec Marshall, który był nauczycielem w Sudbury, Toronto i Windsor i który wykorzystywał seksualnie co najmniej 17 nieletnich chłopców w ciągu 38 lat, zmarł w 2014 roku w wieku 92 lat. Ale przedtem nagrał zeznanie na wideo. W tym przypadku proces nie dotyczył ustanowienia winy lub niewinności, ale tego, ile Kościół powinien zapłacić w ramach zadośćuczynienia. Co ważniejsze dla Roda, chodziło o ujawnienie prawdy o tym, jak i dlaczego seksualne wykorzystywanie dzieci mogło trwać tak długo, w żaden sposób nie powstrzymywane przez Kościół. „Sama skala nadużyć ujawnionych w tym filmie jest porażająca” – mówi Matt Gallagher. „Ale dodatkowym koszmarem, który trudno sobie nawet wyobrazić, jest ciężar tajemnicy, którą ofiary zachowywały przez tyle lat, a także wątpliwości, a nawet obwinianie ich samych, które napotkali, gdy wreszcie zaczęli mówić”. “Prey” to piąty film Matta Gallaghera wyprodukowany na zlecenie TVO. Miał swoją kinową premierę 26 kwietnia 2019 (w 1. rocznicę zakończenia sprawy) na międzynarodowym festiwalu Hot Docs Canadian International Documentary Festival w Toronto, gdzie zdobył nagrodę publiczności Rogers Audience Award dla najlepszego kanadyjskiego dokumentu i nagrodę specjalną jury DGC dla najlepszego kanadyjskiego dokumentu fabularnego. Film będzie dostępny na stronie tvo.org począwszy od 19 listopada o 21:00, a film pokazany będzie na kanale TVO: 19 listopada o 21:00 czasu EST oraz 21 i 23 listopada o 21:00 czasu EST. TRAILER Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

