Karczewski z żalem po wyborze nowego marszałka Senatu Stanisław Karczewski, były już marszałek Senatu, skomentował wybór oponenta z Koalicji Obywatelskiej. Jak się wyraził, czuje osobiście urażony, z powodu “agresywnych” wypowiedzi ze strony jego konkurenta. Karczewskiego zapytano o pierwsze przemówienie Tomasza Grodzkiego, który jest nowym marszałkiem Senatu. Były już marszałek ocenił, że momentami czuć było “styl Andrzeja Dudy”, ale “elementy konfrontacyjne, agresywne też były odczuwalne” – mówił w “Faktach po faktach” w TVN24. Dopytywany o elementy agresji odpowiedział, że Grodzki w sposób “niezwykle krytyczny mówił o poprzedniej kadencji”. – Sam osobiście czuję się nieco urażony, bo niezwykle dbałem o to, żeby wszyscy senatorowie Platformy Obywatelskiej mogli się wypowiadać, debatować, dyskutować – ocenił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

