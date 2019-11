“Kobietom należą się te pieniądze”. Opozycja szybko przeszła do działania w Senacie. Niecałą dobę po tym rozpoczęciu pierwszego posiedzenia Senatu X kadencji Marek Borowski wraz z Magdaleną Kochan zgłosili pierwszą inicjatywę ustawodawczą. Jeśli ich projekt zostanie przyjęty, kobiety z rocznika 1953 odzyskają bezprawnie zaniżone emerytury. W zeszłej kadencji parlamentu PiS odmówił zajęcia się tą sprawą. – Najkrócej powiem, że na skutek błędu legislacyjnego liczna grupa kobiet otrzymała zaniżone emerytury, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca tego roku stwierdził, że ten przepis ustawowy był przepisem niekonstytucyjnym i tym paniom należy się podwyżka emerytury i wyrównanie za minione lata. To jest pięć, czasami sześć lat, które powinny być wyrównane – powiedział senator Marek Borowski na konferencji prasowej. Z kolei senatorka Magdalena Kochan przypomniała, że opozycja zgłaszała podobny projekt w poprzedniej kadencji parlamentu, jednak nie spotkał się on z aprobatą władzy PiS. – Niestety strona rządowa była w tej sprawie absolutnie nieugięta – stwierdziła Kochan. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

