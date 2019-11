Kosiniak-Kamysz “naturalnym kandydatem” na prezydenta Naturalnym kandydatem ludowców na prezydenta jest prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz – głosi uchwała przyjęta w niedzielę przez Radę Naczelną PSL. Partia jest jednak gotowa na prawybory wśród środowisk demokratycznych w celu wyłonienia wspólnego kandydata. – Jakby znalazł się ktoś godniejszy, ktoś kto ma szanse na zwycięstwo, ja go będę wspierał – mówił Kosiniak-Kamysz. – Zanim będzie oficjalne zgłoszenie kandydata PSL, zanim rozpocznie się oficjalna kampania, spróbujmy wyłonić wspólnego kandydata jak najszerszych środowisk na opozycji – powiedział prezes PSL dziennikarzom po zakończeniu obrad. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

