Kubot i Melo poza finałem Turnieju Mistrzów Francuscy debliści Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut pokonali 6:3, 7:6 (4) Łukasza Kubota i Marcelo Melo w półfinale gry podwójnej turnieju ATP Finals. Francuzi pozostali jedyną parą tenisistów, którzy w drodze do finału kończącego sezon Turnieju Mistrzów wygrali wszystkie swoje mecze. Nie będzie powtórki sytuacji sprzed dwóch lat. Tym razem Kubot i Melo nie sprostali rywalom i nie awansowali do finału. Mimo wielu fantastycznych zagrań nie byli w stanie znaleźć skutecznego sposobu na niepokonany w Londynie francuski duet. Herbert i Mahut rozpoczęli od wygranego podania i przełamania polsko-brazylijskiej pary w kolejnym gemie, dzięki czemu szybko zyskali dwa punkty przewagi. Odpowiedź Kubota i Melo była jednak natychmiastowa. Nie wykorzystali wprawdzie wypracowanej przewagi i stracili dwa break pointy, ale mimo to najpierw wygrali serwis Francuzów, a przy swoim podaniu wyrównali wynik. Kolejne dwa gemy padły jednak znowu łupem Herberta i Mahuta, którzy w tej części spotkania wyraźnie przejęli inicjatywę i zdobyli aż 3 punkty przewagi. Przy stanie 5:2 za odrabianie strat zabrali się Kubot i Melo. Wygrali swoje podanie do zera, ale chwilę później tym samym odpowiedzieli Francuzi, którzy zwyciężyli w pierwszym secie 6:3. Walkę w drugim secie Polak i Brazylijczyk rozpoczęli od straty przy własnym podaniu, ale kapitalnie grający w kolejnym gemie Kubot doprowadził do wyrównania. Chwilę później Kubot i Melo po raz pierwszy w tym spotkaniu wyszli na prowadzenie. Kolejne gemy to wymiana punkt za punkt, choć w pewnym momencie zrobiło się nerwowo, bo Melo popełnił kilka błędów i przy własnej zagrywce z 40:0 zrobiło się nagle 40:40. Ostatnia zagrywka była jednak precyzyjna i niewielką zaliczkę udało się utrzymać, a po fantastycznie rozegranym kolejnym gemie i przełamaniu Francuzów – podwyższyć prowadzenie do 4:2. Herbert i Mahut odpowiedzieli na to przełamaniem, a po wygranym własnym podaniu przywrócili wynik do staniu remisowego. Spotkanie na dłuższą chwilę zrobiło się bardziej wyrównane, a o wyniku drugiego seta zadecydował tie-break. Francuzi rozpoczęli go od przełamania, po czym szybko podwyższyli prowadzenie do 3:0. Kubot i Melo próbowali zmniejszyć straty i zdobyli kilka punktów, ale w kluczowym momencie przy własnym podaniu pomylił się Melo i francuska para miała trzy piłki meczowe. Wykorzystała drugą i wygrała spotkanie, pozostając przed finałem jedyną niepokonaną parą w grze podwójnej Turnieju Mistrzów. W niedzielnym finale Herbert i Mahut zmierzą się z Ravenem Klaasenem z RPA i Nowozelandczykiem Michaelem Venusem. Kubot i Melo w Turnieju Mistrzów po raz trzeci wystąpili razem w ATP Finals. Najbliżej wygranej byli w 2017 roku – w finałowym meczu zostali pokonani przez fińsko-australijską parę Henri Kontinen – John Peers. Herbert/Mahut (Francja, 8) – Kubot/Melo (Polska, Brazylia, 2) 6:3, 7-6 (4). Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

