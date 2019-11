Kubot i Melo z porażką w Finałach ATP. W czwartek mecz o wszystko. Łukasz Kubot i Marcelo Melo w swoim drugim meczu w Finałach ATP ponieśli pierwszą porażkę. Polsko-brazylijska para, rozstawiona w imprezie z numerem drugim, przegrała z deblem Raven Klaasen (RPA) – Michael Venus (Nowa Zelandia) 3:6, 4:6. Rywale, z kompletem zwycięstw, otwierają tabelę grupy Jonasa Bjorkmana i są pewni awansu do półfinału. Kubot i Melo o najlepszą czwórkę zagrają w czwartek. Pierwszy set trwał 31 minut. Kubot był jedynym tenisistą, który stracił w nim swoje podanie. W czwartym gemie rywale wykorzystali drugą szansę na przełamanie i objęli prowadzenie 3:1. Więcej break pointów w tej partii już nie było. Klaasen i Venus tylko raz przełamali podanie Polaka i Brazylijczyka także w drugim secie, ale uczynili to w dramatycznych okolicznościach. Przy stanie 4:4 i serwisie Melo doszło do decydującego punktu w gemie (nie ma gry na przewagi). Po dobrym serwisie i późniejszym uderzeniu Kubota rosły Brazylijczyk smeczował w dość komfortowej sytuacji. Posłał piłkę pod nogi Venusa, a ten tylko przystawił rakietę i mistrzowskim półwolejem trafił w linię po drugiej stronie siatki. Przy 4:5 Kubot i Melo próbowali walczyć i po obronieniu dwóch piłek meczowych doprowadzili do decydującego punktu. Rywale trzeciej szansy jednak nie zmarnowali, kończąc spotkanie po 70 minutach. – Przy półwoleju zamknąłem oczy i jakoś ta piłka weszła. Cieszymy się, że szczyt naszej formy przypadł właśnie na londyński turniej – powiedział po spotkaniu Nowozelandczyk. Na inaugurację fazy grupowej Polak i Brazylijczyk wygrali z Ivanem Dodigiem (Chorwacja) i Filipem Polaskiem (Słowacja) 4:6, 6:4, 10-5. Aby awansować do półfinału, muszą w czwartek pokonać Rajeeva Rama i Joe Salisbury’ego. We wtorek Amerykanin i Brytyjczyk wygrali z Dodigiem i Polaskiem 6:3, 3:6 10-6. Kubot i Melo nie mają na swoim koncie triumfu w Finałach ATP. W 2017 roku dotarli razem do finału. Wyniki wtorkowych meczów gry podwójnej: Grupa Jonasa Bjoerkmana

Raven Klaasen, Michael Venus (RPA, Nowa Zelandia, 5) – Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 2) 6:3, 6:4

Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA, W.Brytania, 4) – Ivan Dodig, Filip Polasek (Chorwacja, Słowacja, 8) 3:6, 6:3, 10-6. T A B E L A M Z P sety

1. Klaasen, Venus 2 2 0 4-0

2. Kubot, Melo 2 1 1 2-3

3. Ram, Salisbury 2 1 1 2-3

4. Dodig, Polasek 2 0 2 2-4 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.