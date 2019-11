Lech Wałęsa przemawia na Harvardzie Lech Wałęsa wygłosił przemówienie na Harvardzie z okazji 30 lat od przełomu wydarzeń 1989 r. w Polsce i Europie. Były prezydent mówił m.in. o potrzebie przejęcie roli światowego lidera przez Stany Zjednoczone. Przemówienie zostało wygłoszone w ramach Forum im. Johna F. Kennedy’ego Juniora. “Zaszczyt wygłoszenia wykładu w czasie Forum im. Johna F. Kennedy’ego Juniora nie przypadł żadnemu Polakowi w historii” – podkreślono w informacji prasowej. Wykładu wysłuchali studenci uczelni. Na początku wystąpienia Wałęsa zachęcał zgromadzonych, aby zostawali politykami. – Gdybym miał wasze pieniądze i doświadczenie, miałbym nie jednego Nobla, ale z dziesięć. Ja byłem zwykłym elektrykiem – przekonywał. – Kiedyś rozmawiałem z wieloma prezydentami, premierami, nawet królami. Mówili mi, że nigdy nie pokonamy komuny – wspominał laureat Pokojowej Nagrody Nobla. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

