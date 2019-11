Lech Wałęsa zostawił list amerykańskim parlamentarzystom. “W Polsce łamie się Konstytucję”. “Dzisiaj w naszym kraju łamie się Konstytucję, uchwala się prawa, które podporządkowują rządzącym niezależne instytucje, ogranicza się i atakuje swobodną wymianę myśli” – napisał Lech Wałęsa do amerykańskich parlamentarzystów. W środę Lech Wałęsa gościł w USA i w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów wygłosił przemówienie z okazji 30. rocznicy rozpoczęcia transformacji ustrojowej w Polsce. Po wystąpieniu zostawił amerykańskim parlamentarzystom list, którego treść opublikował w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do przemówienia, w liście były prezydent nie szczędził ostrych słów w kierunku polskiego rządu. “Po udanej rewolucji w naszym kraju i ponad dwudziestu latach pozytywnych przemian politycznych i prawnych, w Polsce pojawiły się zagrożenia, których najzwyczajniej nie przewidzieliśmy. Dzisiaj w naszym kraju łamie się Konstytucję, uchwala się prawa, które podporządkowują rządzącym niezależne instytucje, ogranicza się i atakuje swobodną wymianę myśli” – pisze Lech Wałęsa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.