Lewis Hamilton po raz szósty mistrzem świata! Dwa wyścigi przed końcem Brytyjczyk Lewis Hamilton przypieczętował szóste mistrzostwo świata. W wyścigu o Grand Prix USA długo prowadził, pod koniec wyprzedził go Valtteri Bottas, kolega z Mercedesa, ale najważniejszego rozstrzygnięcia to nie zmieniło. Robert Kubica wycofał się w połowie rywalizacji. Przed niedzielą pewne było jedno: Hamilton będzie świętować, jeśli dojedzie do mety co najmniej na ósmym miejscu. Nad Bottasem miał 74 punkty w klasyfikacji generalnej. Zadanie jak najbardziej do wykonania, zwłaszcza że gorzej w tym sezonie poszło mu tylko raz – dziewiąty był w Niemczech. To był wypadek przy pracy. Wyścig rozpoczął się dla niego w wymarzony sposób. Prowadzenie utrzymał jadący z pole position Bottas, a pogubił się startujący jako drugi Sebastian Vettel z Ferrari. Niemiec na pierwszym okrążeniu stracił aż cztery pozycje. – Szalona podsterowność w moim samochodzie – narzekał przez radio. To nie wszystko. Na ósmym okrążeniu uszkodził zawieszenie. To był jego koniec. Hamilton tymczasem piął się w klasyfikacji. Długo był trzeci, od 30. okrążenia zaczął odrabiać straty do drugiego Maksa Verstappena (Red Bull). Wystarczyło, że u Holendra zaszwankowały opony. Przymusową wizytę w alei serwisowej zaliczył również Bottas, a Hamilton jadący ze strategią tylko jednego postoju na nieszczęściach rywali korzystał. Od 35. okrążenia Brytyjczyk prowadził. Cel był blisko. Robert Kubica na 13. okrążeniu zjechał na zmianę opon, dwa okrążenia później nowe założył także lider wyścigu Bottas i na tor wyjechał jako trzeci. Fin na nowych oponach zaczął uzyskiwać dobre czasy, po kilku okrążeniach wyprzedził prowadzącego Hamiltona. Dopiero wtedy zespół Mercedesa zdecydował się na zaproszenie do serwisu po nowe ogumienie obrońcę tytułu. Polak, który jechał na ostatniej pozycji, został zdjęty z toru przez zespół. Powodem – jak wynika z oficjalnego komunikatu teamu Williams – była awaria systemu hydraulicznego. Wcześniej ani sam kierowca, ani jego inżynier wyścigowy takiej usterki nie sygnalizowali. Gdy Bottas po raz drugi zmienił opony, na prowadzenie wyszedł ponownie Hamilton. Jak się później okazało, jego zespół zdecydował, że mistrz świata pojedzie w Austin tylko na jeden pit stop, gdy większość kierowców meldowała się w boksach po dwa razy. Tym razem taka taktyka Mercedesa nie sprawdziła się, na 52 okrążeniu Bottas, mając o wiele lepsze opony, wyprzedził Hamiltona i zwyciężył w wyścigu. Hamilton nawet go specjalnie nie gonił, jego opony były już mocno zniszczone, a dodatkowo musiał bardzo uważać na czającego się za jego plecami Holendra, który na dwa okrążenia przed metą tracił do niego już tylko niespełna jedną sekundę. Ostatecznie Hamilton nie dał się jednak Verstappenowi wyprzedzić, zajął drugie miejsce. Na mecie Brytyjczyk przyznał, że marzył o szóstym w karierze zwycięstwie w Austin (ma w dorobku pięć, po raz ostatni w 2017 roku). Postara się o nie – jak zapewniał – za rok, gdyż na razie nie zamierza kończyć kariery. Został trzeci raz z rzędu mistrzem, już szósty raz w karierze. Więcej tytułów zgromadził tylko Michael Schumacher. Na trzeciej pozycji uplasował się Verstappen. Do końca sezonu pozostały dwa wyścigi – za dwa tygodnie w Brazylii i 1 grudnia w Abu Zabi. Wyniki GP USA: 1. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 1:33.55,653 2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) strata 4,148 s 3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 5,002 4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 52,239 5. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 1.18,038 6. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1.30,366 7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1.30,764 8. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 1 okrążenie 9. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okrążenie 10. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 1 okrążenie 11. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 1 okrążenie 12. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 okrążenie 13. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 1 okrążenie 14. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1 okrążenie 15. Romain Grosjean (Francja/Haas) 1 okrążenie 16. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) 1 okrążenie 17. George Russell (W. Brytania/Williams) 2 okrążenia 18. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 3 okrążenia Nie ukończyli: Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari), Robert Kubica (Polska/Williams) Klasyfikacja generalna (po 19 z 21 wyścigów): 1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 381 pkt 2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 314 3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 249 4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 235 5. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 230 6. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso) 84 7. Carlos Sainz Jr. (Hiszpania/McLaren) 80 8. Pierre Gasly (Francja/Red Bull) 77 9. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 46 10. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 43 11. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 41 12. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 37 13. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 35 14. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 31 15. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 21 16. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 20 17. Romain Grosjean (Francja/Haas) 8 18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 4 19. Robert Kubica (Polska/Williams) 1

