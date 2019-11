Liderka rankingu WTA, Ashleigh Barty do końca w koronie Ashleigh Barty wywiązała się z roli faworytki. Australijka wygrała WTA Finals. W wielkim finale w Shenzhen pokonała obrończynię tytułu Ukrainkę Jelinę Switolinę 6:4, 6:3. Podczas wręczenia nagród obecna była Agnieszka Radwańska, która rok temu skończyła karierę. To było szóste starcie obu tenisistek. Pięć poprzednich wygrała Switolina. W niedzielę było inaczej. Barty z czasem zapanowała nad serwisami Ukrainki. Zabójczym returnem zakończyła pierwszy set. W kolejnym trzy przełamania z rzędu dały jej prowadzenie 5:3. Tego nie można było już przegrać. Ashleigh Barty zakończyła zwycięstwem wyśmienity sezon Po raz ostatni tenisistka z Australii odniosła zwycięstwo w kończącej sezon imprezie 43 lata temu i była nią Evonne Goolagong Cawley. Za zwycięstwo Barty, liderka światowego rankingu, otrzyma czek w wysokości 4,4 mln dolarów. To najlepszy w karierze rok Barty. Jest szóstą tenisistką w historii, która w debiucie wygrała WTA Finals. Wcześniej dokonały tego Chris Evert (1972, pierwsza edycja imprezy), Evonne Goolagong (1974), Serena Williams (2001), Petra Kvitova (2011) i Dominika Cibulkova (2016). Wcześniej w 2019 roku udało jej się triumfować w wielkoszlemowym French Open oraz turniejach w Miami i Birmingham. Była w sumie w sześciu finałach. Z kolei Switolina wystąpiła w finale po raz pierwszy od roku. W US Open i Wimbledonie docierała do półfinałów. W grze podwójnej tytuł obronił węgiersko-francuski duet Timea Babos i Kristina Mladenovic. W finale pokonał tajwańsko-czeską parę Su-Wei Hsieh, Barbora Strycova 6:1, 6:3. Tegoroczna edycja, z pulą nagród 14 mln dolarów, po raz pierwszy odbyła się w chińskim Shenzhen. Gościem imprezy była m.in. Agnieszka Radwańska, triumfatorka z 2015 roku. Wyniki finałów: gra pojedyncza Ashleigh Barty (Australia, 1) – Jelina Switolina (Ukraina, 8) 6:4, 6:3 gra podwójna Timea Babos, Kristina Mladenovic (Węgry, Francja) – Su-Wei Hsieh, Barbora Strycova (Tajwan, Czechy) 6:1, 6:3. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.