LOT manipulował danymi. To dlatego polecimy do USA bez wiz. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że zniesienie wiz do USA to głównie ich zasługa. Tymczasem chwila szczerości prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT pokazała, że prawda jest bardziej zaskakująca. Rafał Milczarski ujawnił, jak było naprawdę. Okazało się, że manipulował statystykami, które są podstawą do podjęcia decyzji o zniesieniu wiz. Wizy zostaną zniesione 11 listopada – poinformował w środę prezydent Andrzej Duda. Oznacza to, że Polska dołączy do programu bezwizowego już od poniedziałku.



Partia rządząca przypisuje sobie zasługi i mówi o wielkim sukcesie. I rzeczywiście, podróżowanie do USA bez wiz będzie o wiele wygodniejsze, jednak kto naprawdę przyłożył rękę do tego, że Polakom odpadną formalności przed wylotem do Stanów Zjednoczonych?

