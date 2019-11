LOT wprowadził dobrowolną opłatę dla pasażerów Polskie Linie Lotnicze LOT wprowadziły dobrowolną dopłatę do biletów pasażerskich. Jak poinformowała spółka, środki zostaną przeznaczone na działania proekologiczne. Przewoźnik poinformował w komunikacie, że każdy pasażer, kupując bilet może uiścić dobrowolną opłatę, która wspomoże realizację projektów mających na celu zrekompensowanie emisji dwutlenku węgla i działania proekologiczne. Co ważne, za pomocą tak zwanego kalkulatora CO2, kupujący bilet może obliczyć tak zwany ślad węglowy swojego rejsu, czyli sumę emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na odległość, jaką pokona na danej trasie, a także dowiedzieć się, w jaki sposób może go zniwelować i przeznaczyć wybraną kwotę na działania prośrodowiskowe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.