Macierewicz marszałkiem seniorem Sejmu Prezydent wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu, a Barbarę Borys-Damięcką – na marszałka seniora Senatu – przekazał we wtorek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. – Będę realizował moje obowiązki zgodnie z moim poczuciem odpowiedzialności za cały wysiłek niepodległościowy Polaków i decyzję narodu polskiego wyrażoną w wyborach, które miały miejsce ostatnio – skomentował Macierewicz. We wtorek na konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że pierwsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się we wtorek 12 listopada o godzinie 12, a tego samego dnia o godzinie 16 zbierze się na pierwszym posiedzeniu Senat. – Panu prezydentowi ogromnie zależało na tym, aby dokładnie tak, jak to było w 2015 roku, marszałkiem seniorem w Sejmie był ktoś, kto miał piękną kartą opozycyjną, ktoś, kto szczególnie w tym roku, 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów do polskiego Sejmu, zasłużył się ogromnie dla państwa polskiego. Stąd decyzja, aby marszałkiem seniorem Sejmu był pan minister Antoni Macierewicz – powiedział Spychalski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

