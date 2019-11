Małe żółwiki pojawiły się na Wyspach Galapagos po raz pierwszy od 100 lat! Po raz pierwszy od ponad wieku na Wyspach Galapagos pojawiły się małe żółwiki. Ekolodzy pracowali nad tym od dziesięcioleci i się udało. Oryginalne pochodzenie tego żółwia to oczywiście Wyspy Galapagos, znajdujące się na archipelagu położonym na zachód od Ekwadoru na Oceanie Spokojnym. Wyspy te mogą być też znane z wizyty sławnego Charlesa Darwina. Czas, który tam spędził znacznie wpłynął na rozwój jego teorii doboru naturalnego. Żółw z Galapagos jest największym na świecie. Żółwie te mogą posiadać więcej niż pięć stóp i ważyć do 550 funtów. Ich średnia długość życia wynosi ponad 100 lat, a najstarszy żółw zapisany w historii żył aż 152 lata. Żółwie Galapagos żyją powolnym i prostym życiem. Drzemią do 16 godzin dziennie i uwielbiają wygrzewać się na słońcu. Ich dieta składa się z trawy, liści i kaktusów. Ponieważ mają tak wolny metabolizm to wewnętrznie gromadzą duże ilości wody, dlatego mogą spędzić nawet rok bez jedzenia i picia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

