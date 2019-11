Manchester United niezagrożony w fazie pucharowej Ligi Europy W czwartkowy wieczór Manchester United rozbił na Old Trafford Partizana Belgrad 3:0 w meczu 4. kolejki grupy L Ligi Europy. Dzięki wygranej Czerwone Diabły zagwarantowały sobie awans do fazy pucharowej. Piłkarze Manchesteru United wypracowali sobie ogromną przewagę w konfrontacji z Partizanem. Goście przez całe spotkanie nie potrafili choćby zagrozić bramce strzeżonej przez Sergio Romero. Nie oddali żadnego celnego strzału. Gospodarze do przerwy prowadzili już 2:0 po trafieniach Masona Greenwooda i Anthony’ego Martiala. Kilka minut po zmianie stron przyjezdnych dobił jeszcze Marcus Rashford. Zdecydowane prowadzenie ostudziło zapędy ofensywne Czerwonych Diabłów i więcej goli na Old Trafford nie oglądaliśmy. Ekipa z Premier League po czterech seriach spotkań przewodzi tabeli grupy L i jako jedyna w tej stawce może świętować już awans. Znacznie gorzej tę serię spotkań będą wspominać gracze Łudogorca Razgrad. Bułgarski zespół rywalizację z Espanyolem kończył w dziewiątkę i przegrał aż 0:6. Jacek Góralski wyleciał z murawy w pierwszej połowie spotkania. Podopieczni Ole Gunnara Solskjaera zgromadzili na swoim koncie 10 punktów i zakwalifikowali się do kolejnej fazy rozgrywek na dwie kolejki przed zakończeniem rywalizacji grupowej. Bliscy tego celu są również zawodnicy AZ Alkmaar, którzy w czwartkowy wieczór zmiażdżyli na wyjeździe Astanę 5:0. Jeszcze wyższej porażki w tej serii spotkań Ligi Europy doznał Łudogorec Razgrad. Bułgarski zespół dotychczas bardzo dobrze spisywał się w tych rozgrywkach, plasując się na drugim miejscu po trzech kolejkach. Tym razem przegrał jednak wyjazdowe starcie z Espanyolem Barcelona aż 0:6. Już po dwunastu minutach goście grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Rafaela Forstera. Jeszcze przed przerwą za drugi żółty kartonik murawę musiał również opuścić Jacek Góralski. Grając w dziewiątkę piłkarze z Razgradu nie byli w stanie nawiązać równej walki z przeciwnikami. W pierwszej odsłonie gospodarze podwyższyli na 3:0, a po zmianie stron dokończyli dzieła zniszczenia. Manchester United – Partizan Belgrad 3:0 Bramki: Greenwood (21.), Martial (33.), Rashford (49.) Wyniki czwartkowych spotkań Ligi Europy: Astana – AZ Alkmaar 0:5 F91 Dudelange – FC Sevilla 2:5 APOEL Nikozja – Karabach Agdam 2:1 FC Kopenhaga – Dynamo Kijów 1:1 FC Lugano – Malmoe FF 0:0 FC Basel – Getafe 2:1 FK Krasnodar – Trabzonspor 3:1 LASK Linz – PSV Eindhoven 4:1 Rosenborg Trondheim – Sporting Lizbona 0:2 CFR Cluj – Stade Rennes 1:0 Lazio Rzym – Celtic Glasgow 1:2 Vitoria Guimaraes – Arsenal Londyn 1:1 Standard Liege – Eintracht Frankfurt 2:1 Feyenoord – Young Boys Berno 1:1 Glasgow Rangers – FC Porto 2:0 Wolfsburg – Gent 1:3 Oleksandria – Saint Etienne 2:2 Espanyol – Łudogorec 6:0 Ferencvaros – CSKA Moskwa 0:0 Borussia Moenchengladbach – AS Roma 2:1 Wolfsberger – Istanbul Basaksehir 0:3 Braga – Besiktas 3:1 Wolverhampton – Slovan Bratysława 1:0 Manchester United – Partizan 3:0 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

