Marian Banaś wprowadza zmiany w NIK Marian Banaś przemeblowuje zespół po swojemu. Opozycja mówi o czystkach w Najwyższej Izbie Kontroli, jednak sama izba zapewnia, że zwolnień nie było, są tylko zmiany na stanowiskach pełniących obowiązki dyrektorów. Opozycja krytykuje doniesienia o zawirowaniach kadrowych w Najwyższej Izby Kontroli. Prezes NIK, wbrew politycznym oczekiwaniom, wciąż nie ustępuje ze stanowiska. Są za to zmiany na stanowiskach jego dyrektorów. “(…) w sumie sześciu osobom cofnięto powierzenie obowiązków dyrektora jednostki oraz w jednym przypadku wicedyrektora. Te osoby, które pełniły dotychczas obowiązki dyrektorów i wicedyrektora, wróciły na stanowiska zgodne z aktami mianowania” – brzmi fragment komunikatu biura prasowego NIK. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

