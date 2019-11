Marsz narodowców we Wrocławiu rozwiązany Marsz zorganizowany we Wrocławiu przez środowiska narodowe z okazji Święta Niepodległości został wieczorem rozwiązany przez władze miasta. Powodem miały być między innymi antysemickie hasła wznoszone przez uczestników marszu. Policjanci apelowali do zgromadzonych o rozejście się. Następnie użyli armatek wodnych. Jak poinformował nadkomisarz Kamil Rynkiewicz, “w stronę policjantów poleciały różne przedmioty”. Zgromadzenie, którego jednym z organizatorów jest związany ze środowiskiem narodowców były ksiądz Jacek Międlar, przebiegało pod hasłem “Żeby Polska była Polską”. W marszu wzięło udział kilka tysięcy osób. Uczestnicy wyruszyli o godzinie 19 z Wyspy Słodowej, a następnie ulicą Dubois przeszli do mostu Sikorskiego i na plac Jana Pawła II. Stamtąd zaś do Placu Solidarności. Po dwukrotnym ostrzeżeniu organizatora marsz został rozwiązany, o czym władze miasta poinformowały o godzinie 19.25. Według urzędników wznoszono hasła antysemickie i odpalono race. Maszerujący zostali otoczeni przez policję. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

