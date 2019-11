Michał Woś nowym Ministrem Środowiska. Szybka kariera złotego chłopca Ziobry. Mimo tego, że związany z Solidarną Polską, zawsze gra przede wszystkim na siebie. Dzięki zaangażowaniu i umiejętnemu wykorzystywaniu dotacji z ministerstwa sprawiedliwości Woś przebojem wszedł do Sejmu. Teraz, w wieku 28 lat, został Ministrem Środowiska. Jak to się stało, że radny z Raciborza w ciągu kilku lat został wschodzącą gwiazdą Zjednoczonej Prawicy? Michał Woś będzie ministrem środowiska. Taką decyzję ogłosił w piątek wieczorem Mateusz Morawiecki. To nowy epizod w szybkiej karierze Wosia, który najbardziej kojarzony jest z pracą w Ministerstwie Sprawiedliwości i Zbigniewem Ziobrą. Woś to złoty chłopiec Ziobry. W 2014 roku, w wieku 23 lat został radnym rodzinnego Raciborza. Po 2015 roku jego kariera wystrzeliła. Trafił pod skrzydła Ziobry i szybko został szefem jego gabinetu politycznego, a potem wiceministrem sprawiedliwości. Od czerwca 2018 Woś był ministrem ds. pomocy humanitarnej. Zastąpił na tym stanowisku Beatę Kempę, która zdobyła mandat europosłanki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

