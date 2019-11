Mieszkania ze współlokatorami

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Wynajmowanie mieszkań razem z innymi współlokatorami nie jest pomysłem nowym, zwłaszcza studenci korzystają z tej formy wynajmu bardzo często. Otóż teraz deweloperzy wpadli na taki pomysł, aby budować domy dla współlokatorów, co powinno uatrakcyjnić ofertę na rynku wynajmu nieruchomości. Ten nowy sposób wynajmu jest spowodowany ciągle rosnącymi kosztami wynajmu. Niektórzy dopisują do tego teorie, że jest to również sposób na bogatsze życie, albowiem mamy jednocześnie łatwiejszy kontakt z innymi członkami społeczności, wynajmując ten sam lokal.

Pierwszy wieżowiec nastawiony na wynajem dla współlokatorów ma niedługo powstać jako projekt pilotażowy w Kitchener.

Nowy deweloper pod nazwą Node (prezydentem firmy jest Nadil Khera) uważa, że pomysł ten na pewno zmieni oblicze rynku wynajmu mieszkań, a inne miasta powinny przyłączyć się do tego pomysłu.

Khera uważa, że pomysł ten jest nie tylko dobry dla studentów, ale jest atrakcyjny dla ludzi, którzy często zmieniają miejsce pracy oraz poszukują tańszego miejsca zamieszkania. Taki sposób wynajmu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku.

Pomysł nowego typu budynku będzie również oferował wspólne części mieszkalne, jak pomieszczenia rekreacyjne, wspólne części ogrodowe, oraz część tarasową z widokiem na miasto. Administracja budynku pójdzie jednak dalej, oferując rodzaj „kuratorów” dla mieszkańców, którzy będą organizowały wspólne imprezy, usiłując również zapoznawać mieszkańców ze sobą.

Przyszli mieszkańcy tego budynku chcą, aby był to budynek kompletnie wykończony, w takim sensie, aby wszyscy czuli się w nim dobrze, a nie jak tymczasowi lokatorzy. Podobne inicjatywy budowlane zaobserwowano już w Stanach oraz 30 różnych miastach europejskich.

Z kolei inny deweloper już zaczął budowę 24-piętrowego apartamentowca w Ottawie, na podobnych zasadach. Projekt ten będzie mieścił się na 34-akrowej powierzchni o bardzo zróżnicowanym charakterze. Będzie to w okolicach Ottawa River, niedaleko centrum miasta.

W budynku tym, gdzie największe mieszkanie będzie miało ponad 1200 stóp kwadratowych powierzchni, obowiązywać będą ceny o 20 lub nawet 30 procent niższe, niż porównywalne mieszkania w innych częściach miasta.

Każde mieszkanie będzie oferowało indywidualne części zupełnie prywatne, czyli osobne sypialnie, niektóre nawet z własnymi łazienkami, obszerne wspólne pokoje typu wypoczynkowego, a także miejsca/stanowiska do pracy oraz nauki.

Firma ta oferuje już podobne mieszkania w Nowym Jorku, właśnie z uwagi na badzo wysokie zainteresowanie wynajmem. Oczywiście ciągle rosnące ceny wynajmu są jednym z powodów takiej zabudowy, lecz wynajmujący wywodzą się z różnych grup społecznych, nie tylko studentów, ale ludzi oczekujących na powiększenie rodziny, oraz takich, którzy poszukują miejsc do zamieszkania w obrębie miasta, nie tracąc czasu na dojazdy. Wielu z najemców są to ludzie już dorośli, w wieku powyżej 30 a nawet 40 lat.

Jest to równocześnie rodzaj zamieszkiwania razem z innymi współlokatorami, co powoduje dość znaczne obniżenie kosztów wynajmu, a o to właśnie chodzi.

Administracja zajmuje się również wieloma sprawami typu „problematycznego”, a do takich należą sprawy sprzątania wspólnych pomieszczeń, lecz również dostawy środków czystości, tak aby mieszkańcy unikali sporów co do tych kwestii, również kto ma co kupować, czy kto więcej zużył jakich środków typu papier toaletowy, oraz inne środki czystości. Administracja zajmuje się również sprawami formalnego wynajmu, lecz także obciążeń lokatorów co do kosztów energii, ogrzewania, wody: a te sprawy są równiez często kością niezgody.

Wielu lokatorów tego typu mieszkań, około 85 procent, to przeważnie ludzie powyżej 30-tki, przeważnie pracujący w tradycyjnych biurach. Nie są to ani studenci, ani też pracujący z domu.

W większości wypadków, najemcy podpisują wynajem na okres 12 miesięcy, lecz administracja nie wyklucza terminów znacznie krótszych, nawet 3-miesięcznych. Co prawda dłuższe terminy są oczywiście preferowane.

Budynek oferuje bezpłatny serwis Wi-Fi dla wszystkich mieszkańców.

W przypadku jakichkolwiek nieporozumień pomiędzy współokatorami jest zawsze możliwość przeniesienia się do innego lokalu.

Budynki takie będą w jakiś sposób konkurować z formą wynajmu przez Airbnb, czyli krótszych form wynajmu. W każdym razie jest to bardzo interesująca propozycja, która wzbogaci rynek nieruchomości.

We wszystkich sprawach związanych z wynajmem, ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”, a korzystając z naszej strony internetowej „house4us.ca” mają Państwo bardzo ułatwiony dostęp nie tylko do naszej oferty, lecz również do całego systemu poszukiwań nieruchomości do sprzedaży, z mapą, cenami, wszystkimi niezbędnymi inormacjami: prosimy z nich korzystać, jest to usługa zupełnie bezpłatna!

Ryszard Sobolewski

GoWest Realty Ltd, Brokerage