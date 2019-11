Miliardy euro do unijnej kasy. Ile ma wpłacać Polska? Niemcy mają wpłacać do unijnej kasy aż sześciokrotnie więcej niż Polska. To właśnie nasi zachodni sąsiedzi najwięcej zyskują też na funkcjonowaniu jednolitego rynku – wynika z danych opublikowanych we wtorek przez Komisję Europejską. Choć propozycja wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 została opublikowana przez Komisję półtora roku temu, dopiero teraz, pod wpływem pojawiających się w zachodniej prasie i nie zawsze dokładnych informacji o narodowych składkach, Bruksela zdecydowała się przedstawić szczegółowe wyliczenia, ile i które państwo członkowskie ma wpłacać do wspólnej kasy. Prezentacja przygotowana przez ekspertów KE ma wskazywać na odchodzenie od podziału na państwa więcej wpłacające niż otrzymujące z UE (płatników netto) oraz te, które więcej zyskują, niż wynosi ich składka (beneficjenci netto). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

