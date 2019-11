Milionowy majątek Mariana Banasia. CBA ma poważne wątpliwości. Nowe informacje o kontroli oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia. Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, podczas sprawdzania przez CBA dokumentów urzędnika, pojawiły się poważne wątpliwości co do uzyskania przez niego sporego majątku. – Są spore rozbieżności między urzędniczą pensją, oszczędnościami, wydatkami a stanem posiadania – mówią WP nasi informatorzy. Rozmawiamy z jednym z funkcjonariuszy służb, którzy mieli możliwość poznać kulisy kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Opowiada nam, jak wyglądało sprawdzenie urzędnika i jakie wątpliwości pojawiły się w trakcie czynności. Rachunki, skarbówka i wyjazdy za granicę – Oficjalnie kontrola dotyczyła oświadczeń majątkowych za lata 2015-2019. Ale sprawdza się majątek kilka lat wstecz. Banaś był wiceministrem finansów za pierwszych rządów PiS, wtedy musiał złożyć oświadczenia majątkowe. Odszedł z resortu finansów w 2008 roku. Później pracował w krakowskiej delegaturze NIK – mówi nam nasz informator, oficer służb znający kulisy kontroli oświadczeń finansowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

