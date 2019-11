Mocne słowa Gersdorf w Niemczech o Polsce. “Autorytaryzm wyborczy”. “Nie muszę państwu, zwłaszcza tu w Niemczech, tłumaczyć, do jakich skutków ustrojowych może prowadzić tak instrumentalne spoglądanie na prawo oraz wybory” – powiedziała w Bonn Małgorzata Gersdorf. I prezes Sądu Najwyższego miała na myśli reformę wymiaru sprawiedliwości forsowaną przez PiS. Gersdorf otrzymała Międzynarodową Nagrodę Demokracji Bonn. W przemówieniu na zamku Petersberg nieopodal dawnej stolicy Niemiec bardzo ostro skrytykowała reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzane przez partię Jarosława Kaczyńskiego. Gersdorf podkreśliła, że zarówno jej sprzeciw [wobec reform władzy sądowniczej], jak i sprzeciw wielu jej koleżanek i kolegów, nie jest skierowany przeciwko obecnej władzy politycznej jako takiej. Jest skierowany “przeciwko tworzeniu przez tę władzę systemu, który wprawdzie opiera się na stanowionym prawie, ale faktycznie prowadzi do takiego ukształtowania wymiaru sprawiedliwości, w którym fundamentalne i przez lata niepodważalne zasady rządów prawa zostają ewidentnie naruszone”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

