"My, Naród". Tak 30 lat temu Lech Wałęsa zaczął wystąpienie w Kongresie USA. 30 lat temu 15 listopada 1989 roku Lech Wałęsa stał się trzecim w historii niepełniącym funkcji głowy państwa bądź szefa rządu cudzoziemcem, który przemawiał do połączonych izb Kongresu USA. Między innymi w związku z tym wydarzeniem w czwartek były prezydent był głównym mówcą podczas zorganizowanej w Waszyngtonie konferencji "Demokracja w Europie Środkowej 30 lat później". "My, Naród" – od tych słów Lech Wałęsa, ówczesny przywódca Solidarności, rozpoczął swoje przemówienie przed połączonymi izbami amerykańskiego Kongresu. Było to 15 listopada 1989 roku, pięć miesięcy po tym, jak Solidarność pokonała komunistów w częściowo wolnych wyborach do parlamentu. Okoliczności wystąpienia Lecha Wałęsy przed amerykańskim Kongresem szeroko przedstawiono w filmie "My Naród" Ewy Ewart i Jacka Stawiskiego.

