“Myszojeleń” zauważony po raz pierwszy od niemal 30 lat W północno-zachodniej wietnamskiej dżungli zaobserwowano, po raz pierwszy od 30 lat, bardzo rzadki gatunek małych zwierząt przypominających jelenie, Z badań opublikowanych w najnowszym wydaniu magazynu Nature Ecology and Evolution wynika, że kanczyle, zwierzęta, które po raz ostatni w naturze widziano w 1990 roku, najwyraźniej powróciły. Zaobserwowano je w Wietnamie. Nie bez powodu nazywa się je myszojeleniami. Ostatni raz zanotowano obecność kanczyla na początku lat 90, kiedy to jeden z myśliwych przyniósł upolowane zwierze biologom. Uważa się, że myszojelenie zostały zostały zepchnięte na skraj wyginięcia przez polowania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

