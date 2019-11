Na Białorusi mają sposób na podniesienie frekwencji W niedzielę na Białorusi odbywają się wybory do Izby Reprezentantów. Dla obywateli tego kraju jest to nie tylko okazja do wyrażenia swoich poglądów politycznych. Przy okazji mogę też zrobić zakupy, w lokalach wyborczych w Mińsku stoły uginają się od artykułów spożywczych. Przez ostatnie pięć dni trwało głosowanie przedterminowe i według oficjalnych danych wzięło w nich udział już 35,77 proc. obywateli Białorusi. W niedzielę następuje kulminacja wyborów. Mieszkańcy naszego wschodniego sąsiada wybierają posłów do Izby Reprezentantów. O 100 mandatów ubiega się 513 kandydatów, w tym około 200 z nich to przedstawiciele opozycji. Władzy bardzo zależy na frekwencji, tym bardziej, że wybory zostaną uznane za ważne, jeśli frekwencja przekroczy 50 proc. To między innymi dlatego wybory trwają przez niemal tydzień. Ale i tak największą niespodziankę przygotowano na koniec. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

