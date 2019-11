Najbogatsi ludzie świata. Zmiana na szczycie. Bill Gates powrócił na szczyt listy najbogatszych ludzi na świecie. W zestawieniu Bloomberga współzałożyciel i były prezes Microsoftu zepchnął z fotela lidera szefa Amazona Jeffa Bezosa. Według Bloomberg Billionaires Index majątek Gatesa wynosi 110 mld dolarów (stan po zakończeniu piątkowych notowań na Wall Street). 64-latek od początku roku wzbogacił się aż o 19,5 mld dolarów. Z kolei fortuna drugiego obecnie na liście Jeffa Bezosa stopniała o 16,2 mld dolarów i wynosi 109 mld dolarów. Różnica jest więc stosunkowo niewielka i po zamknięciu poniedziałkowych notowań giełdowych w USA może ulec zmianie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

