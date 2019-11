Najdroższe ulice handlowe świata Blisko 26 tysięcy euro za metr kwadratowy – tyle wynosi czynsz w najdroższej lokalizacji handlowej świata. Pozycję lidera w najnowszym rankingu utrzymała Causeway Bay w Hongkongu, z kolei w Europie najwyższe opłaty obowiązują przy New Bond Street w Londynie. Na czele polskiej listy znalazł się warszawski Nowy Świat. Ranking najdroższych lokalizacji został sporządzony w oparciu o dane firmy Cushman & Wakefield dotyczące wysokości czynszów. Raport zawiera analizę czynszów w 448 lokalizacjach na 68 rynkach. W ubiegłym roku Causeway Bay zakończyła pięcioletnią dominację nowojorskiej Górnej Piątej Alei na szczycie rankingu najdroższych ulic świata. W tym roku utrzymała pierwszą pozycję w zestawieniu, z czynszami za wynajem sklepu wynoszącymi 25 965 euro za metr kwadratowy rocznie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

