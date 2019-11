Nauczyciele wychodzą na ulice. Manifestować będą co miesiąc. Jako pierwsi na ulicę wyjdą nauczyciele z Krakowa, potem z Gdańska, Wrocławia i reszty dużych miast. ZNP zapowiada, że manifestacje będą odbywać się co miesiąc. Mają one przypominać o trwającym strajku nauczycieli. Strajk nauczycieli rozpoczął się 8 kwietnia, a od 23 października trwa tzw. protest włoski. Nauczyciele pracują tylko przez 40 godzin i wykonują jedynie zadania opisane w przepisach prawa oświatowego. Teraz dojdą comiesięczne, uliczne manifestacje. – Naszą dezaprobatę chcemy wyrażać w różny sposób – mówi cytowany przez RMF szef ZNP Sławomir Broniarz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

