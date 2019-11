Naukowcy wyłonili “idealną piosenkę pop” Ani “Let it Be”, ani “Hey Jude”, ani nawet “Yesterday”. Największym przebojem muzyki pop, przynajmniej z perspektywy naukowców, jest piosenka Betleasów zatytułowana “Ob-La-Di, Ob-La-Da”. Jak to ustalono? To był dość skomplikowany proces. Naukowcy z instytutu Maxa Plancka w Niemczech wzięli pod lupę rozłożenie akordów w przebojowych piosenkach. Najlepiej na emocje słuchaczy działały utwory, które zawierały element zaskoczenia.



– To fascynujące, że ludzie czerpią przyjemność z muzyki tylko na podstawie tego, jak akordy zostały ułożone w czasie. Piosenki, które nam się podobają znajdują odpowiedni balans pomiędzy tym, że wiemy, co będzie dalej, a tym, że nas czasem zaskakują czymś, czego się nie spodziewaliśmy – przyznał Vincent Cheung z instytutu magazynowi "The Times".

