“Nie stawiałbym stuprocentowo, że opozycja będzie miała większość w Senacie” Nie przewiduję jutro niespodzianki, aczkolwiek też nie stawiałbym stuprocentowo, że to Tomasz Grodzki będzie marszałkiem i opozycja będzie miała większość w Senacie. To będzie duży test dla opozycji – komentował w TVN24 Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego “Gazety Wyborczej”. Marcin Makowski, publicysta tygodnika “Do Rzeczy” i Wirtualnej Polski przyznał, że na miejscu opozycji trochę uważałby z triumfalizmem. We wtorek odbędzie się pierwsze posiedzenie Senatu X kadencji. W izbie wyższej parlamentu Koalicja Obywatelska ma 43 senatorów, Polskie Stronnictwo Ludowe – trzech, Lewica – dwóch, a czworo senatorów zostało wybranych z własnych komitetów. Trzech z nich jest kojarzona z opozycją, a więc w sumie w Senacie opozycja ma – potencjalnie – większość 51 senatorów. Senator Lidia Staroń twierdzi, że nie jest związana z żadną ze stron. Z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości do Senatu wybranych zostało 48 senatorów. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna po uzgodnieniach z liderami PSL i SLD poinformował w piątek, że Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej będzie rekomendowany na marszałka Senatu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.