Niedoceniona dynia

Z cyklu: Porady ogrodnicze NIE TYLKO O TRAWNIKU

Przyznam szczerze, że chociaż o dyni wiedziałem nawet sporo, tak jak większość naszych rodaków zupełnie jej nie doceniałem. Dopiero po długiej rozmowie telefonicznej ze stryjem mieszkającym w dalekiej Polsce, w której to gorąco przekonywał mnie on o zaletach tego warzywa, zajrzałem do kilku książek i znalazłem tam potwierdzenie tego o czym mówił mój krewny. Dziś zatem postaram się Państwa przekonać do dyni…

Uprawiana dzisiaj na całym świecie dynia to rodzima roślina Nowego Kontynentu. Dokładniej swój rodowód wywodzi ona z obszaru Ameryki Środkowej, gdzie Indianie uprawiali ją na długo przed pojawieniem się tutaj pierwszych białych ludzi, bo już 3000 lat przed naszą erą. W naszym rodzimym języku obszerną grupę roślin należących do rodziny ogórkowatych (łac. Cucumbitaceae) określa się po prostu tylko jednym słowem: dynia. Tymczasem w Północnej Ameryce używa się aż kilkunastu określeń do opisywania różnych gatunków tego warzywa. Dzisiaj zajmiemy się jednak tylko jednym gatunkiem z całego rodzaju dyni, który w naszym języku nosi nazwę dyni jadalnej, albo też olbrzymiej.

Dynia olbrzymia (ang. pumpkin) znana jest z pewnością dobrze każdemu po obu stronach Atlantyku. Dlatego nie trzeba nikomu dokładnie jej przedstawiać. Olbrzymie pomarańczowe owoce to w sensie botanicznym duże jadalne niby jagody. Owoce niektórych odmian przekraczać mogą wcale nie rzadko 200 kg. Obecny rekord największej wyhodowanej na świecie dyni należy do Rona Wallace’a mieszkającego w miasteczku Green w stanie Rhode Island w USA. Na konkursie rolniczym, który odbył się na dalekich przedmieściach Bostonu, zaprezentował on pierwszą na świecie dynię, której waga przekraczała dwa tysiące funtów (dokładnie 2009).

U nas w Polsce dynię tradycyjnie podaje się jako przystawkę do mięsa – któż z nas nie pamięta jej zaprawianej w occie i podanej do stołu jesienią przez ukochaną babunię. Na Nowym Kontynencie natomiast z dyni robi się również jesienią ciekawe w smaku placki na słodko. Uwaga! Są jednak wśród naszych rodaków i tacy, którzy jej smaku na słodko niestety nie za bardzo lubią. Dlatego nie nalegajmy na znajomych, aby zjedli podany do stołu dyniowy placuszek.

W całej Ameryce Północnej dynia ma jeszcze jedno bardzo praktyczne jesienne zastosowanie. W przypadające na ostatni dzień października święto “Halloween” wydrąża się z niej pestki, a na jednej ze jej stron wycina coś co ma przypominać ludzkie lico. Z zapalonymi w środku świeczkami ustawia się takie dekoracje przed domami jako efektowne pomarańczowe latarnie. Mają one za zadanie zwabić dzieciarnię, którą można w tym dniu na wszelkie sposoby straszyć, a w zamian za odwagę częstować potem słodyczami. Dynia stanowi nawet pewien graficzny symbol właśnie tego święta.

Dla amatorów przydomowego ogrodowania dobrą wiadomością będzie fakt niebywałej łatwości uprawy dyni w ogrodzie. Roślina ta jest pnączem, które płoży się najczęściej po ziemi. Jej nasiona wysiewa się zaraz po ostatnich przymrozkach, czyli w drugiej połowie maja na wzniesionych do około 15 cm kopczyków – ich wzajemna odległości powinna wynosić około dwa metry. Skopczykowaną ziemię znacznie lepiej ogrzewa słońce. Roślina do szybkiego wzrostu potrzebuje bowiem żyznej, wilgotnej, a przede wszystkim ciepłej ziemi. W przypadku pojawienia się występującej często w wilgotnym klimacie Ontario choroby grzybowej – mączniaka należy wykonać oprysk środkiem grzybobójczym, na przykład siarka (ang. sulphur). Sama choroba objawiają się białym nalotem na liściach. Z zakupionej jesienią do dekoracji domu dyni można też wybrać nasiona i przechować je w domu do wysiania wiosną. Jeżeli natomiast marzy się nam dynia o rekordowych rozmiarach, to warto wysiać jedną z tych dwu odmian: Cinderella albo Big Max. Nasiona te można kupić wiosną w każdym ośrodku ogrodniczym.

Pamiętajmy, że suche lata nie są najlepsze do uprawy dyni w ogrodzie. Dla swojego wzrostu dynie potrzebują bowiem poza słońcem dostatecznie dużo wody. Aby uzyskać zatem naprawdę dorodne okazy tego warzywa trzeba koniecznie podlewać je regularnie w czasie całego sezonu wegetacyjnego.

Dynia to z pewnością warzywo o przepięknym okrągłym kształcie, imponującym często rozmiarze, oraz fascynującej pomarańczowej barwie. Ale oprócz walorów estetycznych posiada ona również szczególne wartości zdrowotne, o czym się zresztą zupełnie zapomina. Jadalny jest oczywiście miąższ tego owocu, ale najbardziej wartościowe są jednak jej pestki. Tłuszcze w nich zawarte zalicza się bowiem do pełnowartościowych tłuszczów roślinnych. Około 80% ich kwasów tłuszczowych to kwasy nienasycone, z czego aż 60% to kwasy wielokrotnie nienasycone. A to właśnie kwasy nienasycone są niezbędne dla organizmu, ponieważ stanowią kluczowy element do budowy witaminy D, hormonów, a także błon komórkowych. Nasiona dyni bogate są również w olej zawierający specyficzny fitosterol o nazwie cucurbitasterol. Fitosterole należą do złożonych substancji chemicznych, którym udowodniono profilaktyczne działanie w zapobieganiu schorzeniom prostaty, szczególnie tak często występującego u mężczyzn raka prostaty. Pestki dyni zawierają także sole mineralne wzbogacone fosforanami, błonnik, oraz niewielkie ilości enzymów, żywic, cukrów i związków białkowych. Pomagają również walczyć z trądzikiem i wypadaniem włosów. Posiadają witaminy A, B9, B15.

Pestki dyni mogą być stosowane pomocniczo w leczeniu i profilaktyce stanów zapalnych skóry i błon śluzowych, łuszczeniu naskórka oraz w profilaktyce przeciwmiażdżycowej. Stosuje się je również jako lek przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego, takim jak tasiemcom i glistom ludzkim. Można je jadać zaraz po wydrążeniu z owocu lub po wysuszeniu. W piekarnictwie natomiast używane są do posypki na pieczywie, a w cukiernictwie jako dodatek do ciast.

W kosmetyce natomiast olej z pestek dyni szczególnie polecany jest dla skóry suchej, łuszczącej się i pękającej, a także dojrzałej ponieważ doskonale wygładza zmarszczki. Używany jest tez przeciw rozstępom, jako dodatek w olejkach do masażu, kremów i peelingów. Wykazuje mocne właściwości nawilżające, natłuszczające i wygładzające, a dzięki sporej zawartości potasu działa oczyszczająco i rozjaśniająco. Jeśli używany jest jako olej do masażu, należy zmieszać go zawsze z innym olejem roślinnym, np. słonecznikowym lub oliwą, w proporcjach 1:2.

Sam miąższ owoców dyni jest jadalny dopiero po ugotowaniu, można go też kandyzować i wytwarzać z niego marmoladę albo dżem. Nadaje się również na paszę dla zwierząt. Dynia wykorzystywana jest również często w gorzelnictwie, a ze względu na dużą zawartość suchej masy konkuruje nawet z ziemniakiem. Znajduje też zastosowanie w piekarnictwie, oraz przetwórstwie owocowo-warzywnym do produkcji mrożonek. Ze względu natomiast na wysoką zawartość beta-karotenu (prowitaminy A) oraz niską zdolność wiązania azotanów z gleby jej miąższ wykorzystywany jest też jako surowiec do produkcji soków owocowo- warzywnych.

Owoc dyni znajduje również zastosowanie jako składnik odżywek dla niemowląt.

Jak sami Państwo widzą dyni nie można wprost przecenić – to warzywo stale niedocenione…