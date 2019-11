Nominacje dla Pawłowicz i Piotrowicza są tak bezczelne, że aż nieprawdopodobne

To było tak bezczelne, że aż nieprawdopodobne. Fejk, żart, kpina? Nie, to Ryszard Terlecki poinformował o pisowskich nominacjach do Trybunału Konstytucyjnego. Zupełnie na poważnie formacja Jarosława Kaczyńskiego zgłasza naczelną hejterkę Krystynę Pawłowicz, prokuratora stanu wojennego i twarz „reformy” wymiaru sprawiedliwości Stanisława Piotrowicza oraz Elżbietę Chojnę-Duch, która komisji śledczej ds. VAT zeznawała akurat po jej myśli.

Poczuli się Państwo, jakby dostali w twarz? Przecież to nic nowego, stara metoda działania PiS-u, doskonale znana: na rympał i na chama. Mają większość w Sejmie, więc mogą sobie wybrać do Trybunału Konstytucyjnego kogo chcą. Przecież Kaligula konia zrobił senatorem, więc o co chodzi?

Ten gest PiS to także jasny i czytelny komunikat dla „swoich” – zasłużyliście się dla ugrupowania na froncie walki? Ponieśliście przy tym straty (np. nie zdobyliście mandatu poselskiego)? Partia-matka nie zostawi was w potrzebie, tym bardziej, że miejsc, w których można ulokować zasłużonych towarzyszy jest w państwie całe mnóstwo. Jarosław Kaczyński z jednej strony wynagradza swoich ludzi za czynienie złych rzeczy, z drugiej informuje całą resztę – bądźcie lojalni, róbcie, co każę, a zawsze coś dla was znajdę.