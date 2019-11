Nowy rekord za pracę polskiego artysty – ponad 13 mln dol. Podczas aukcji Impressionist & Modern Art w nowojorskim Sotheby’s za 13,4 mln dol., czyli blisko 52 mln zł, sprzedano obraz “La tunique rose” z 1927 r. To dwukrotnie więcej niż szacowano przed licytacją. Ten obraz namalowała Tamara Łempicka. Tym samym polska artystka pobiła swój własny rekord – w zeszłym roku jej “La Musicienne” nowy właściciel nabył za 9,88 mln dol., czyli ponad 34 mln zł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

