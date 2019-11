Nowy rząd na czas kryzysu Nowy rząd ma być gabinetem kontynuacji, lecz nastawionym w dużym mierze na zniwelowanie skutków zbliżającego się kryzysu gospodarczego, o którym po raz pierwszy tak otwarcie mówi sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. Trzon ogłoszonego dziś składu nowego rządu pozostaje w zasadzie bez zmian. Największa korekta dotyczy struktury rządu i podziału resortów gospodarczych, która jest niemal całkowicie skrojona pod oczekiwania, jakie wobec Mateusza Morawieckiego ma Jarosław Kaczyński. Wydzielenie tzw. resortu nadzoru właścicielskiego, na którego czele ma stanąć wicepremier Jacek Sasin oznaczać może wprost przeniesienie kontroli nad spółkami państwowymi, w tym decyzje personalne bezpośrednio na Nowogrodzką. W ogłoszonym składzie przyszłego rządu zobaczymy ponownie najważniejszych polityków obozu rządzącego. Swoje stanowiska i resorty utrzymają zarówno Piotr Gliński, Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński, jak i Zbigniew Ziobro oraz Jarosław Gowin. Ich rola i zadania w nowym rządzie de facto się nie zmienią, a dwaj koalicjanci PiS – Solidarna Polska i Porozumienia zwiększą nieco swoje wpływy, otrzymując po dwa resorty. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

