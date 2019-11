Objazd prezydenta po małych i średnich miastach To nie są wielkie konwencje wyborcze robione z rozmachem, muzyką i confetti. Jeszcze nie. To mniejsze spotkania. Czasem w sali gimnastycznej, czasem na rynku. Z reguły w małych i średnich miastach. Andrzej Duda rozpoczął objazd kraju bez wielkiego rozgłosu. Dla niego to już czas kampanii. Prezydent odwiedził w ostatnim czasie między innymi Jarocin, Biłgoraj, Zakopane, Środę Śląską i Skierniewice. Trwa objazd Andrzeja Dudy po małych i średnich miejscowościach. Nie znajdziemy w jego kalendarzu spotkań z mieszkańcami Warszawy czy Poznania, bo prezydent celuje w elektorat na prowincji. Przemówienia Andrzeja Dudy mają podobny schemat. Najpierw prezydent mówi, że miejscowość, którą właśnie odwiedza, jest polska, zasłużona w walce o Ojczyznę, o wielkich tradycjach patriotycznych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

