Oni odeszli od nas w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 1 listopada odwiedzamy groby bliskich, wspominamy ich z nostalgią. Ale dzień Wszystkich Świętych to także chwila zadumy nad życiem i śmiercią osób, których nie znaliśmy osobiście, a jedynie z telewizji, radia lub tylko opowieści. Czasami towarzyszyli nam w piosence, w filmie, czytaliśmy ich książki, albo książki o nich. Niejednokrotnie mieli jakiś wpływ na nasze życie – śmieszyli, inspirowali, motywowali. Nina Geysztor – Zawirska, felietonistka nie bez kozery nazywana ostatnią damą Polonii kanadyjskiej, odeszła od nas po ciężkiej chorobie 17 lipca, a Edward Wójciak, dziennikarz i autor kilku popularnych książek zmarł nagle w swoim rodzinnym domu w Tomaszowie Mazowieckim 3 sierpnia. Minione dwanaście miesięcy zapisało się dla nas niepowetowaną stratą dwojga przyjaciół, którzy przez lata byli blisko związani z Gazetą.felietonistka nie bez kozery nazywana ostatnią damą Polonii kanadyjskiej, odeszła od nas po ciężkiej chorobie 17 lipca, adziennikarz i autor kilku popularnych książek zmarł nagle w swoim rodzinnym domu w Tomaszowie Mazowieckim 3 sierpnia. Nie możemy nie wspomnieć o osobach, które były blisko Gazety i również będzie nam ich bardzo brakowało. Do nich należy Leszek Kociuba, oddany społecznik, który zmarł 16 lutego w Toronto, Winicjusz Gurecki, poeta, opozycjoanista z lat PRL, który zmarł 28 czerwca w Mississaudze czy prof. Florian Śmieja zmarły 4 września 2019 w Mississaudze, polski poeta, tłumacz, badacz literatury hiszpańskiej. Oto wspomnienia o tych, którzy odeszli w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Zobaczmy, kogo pożegnaliśmy. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

