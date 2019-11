Optymistyczne prognozy dla prowincji atlantyckich Według nowego badania prognozy gospodarcze dla prowincji atlantyckich pozostają pozytywne na resztę 2019 r. I następny rok. Niezależna Rada Gospodarcza Prowincji Atlantyckich twierdzi, że Wyspa Księcia Edwarda po raz kolejny będzie liderem regionu pod względem wzrostu gospodarczego, a rzeczywisty PKB wyspy wzrośnie o 2,8 procent w 2020 r. Oczekuje się, że gospodarka wyspy, która od wielu lat ma problemy, wzrośnie o 3,0 procent w 2019 r., głównie dzięki wzrostowi wydatków gospodarstw domowych, produkcji i eksportu. Oczekuje się, że realny PKB Nowej Fundlandii i Labradoru wzrośnie o 2,7 procent w 2019 r. z powodu większej produkcji ropy i wydobycia – tendencja ta powinna się utrzymywać w 2020 r., kiedy przewiduje się, że stopa wzrostu wyniesie 2,4 procent. Dla porównania oczekuje się, że gospodarka Nowej Szkocji wzrośnie w podobnym tempie – o 2,2 procent w 2019 r. I 2,4 procent w 2020 r., ponieważ oczekuje się wzrostu płac, inwestycji, produkcji i eksportu. Oczekuje się, że Nowy Brunszwik odnotuje najsłabszy wzrost w regionie – na poziomie 1,0% w 2019 r. i 1,4% w roku następnym. Raport The Canadian Press został opublikowany 4 listopada 2019 r. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

