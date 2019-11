Organizacje pozarządowe otrzymały wsparcie Ponad milionów dolarów. Taki strumień pieniędzy popłynie do polskich organizacji pozarządowych, które zajmują się głównie pomocą ekonomiczną dla kobiet, młodzieży oraz migrantów. Środki na ten cel wyłożyła Fundacja Citi (Citi Foundation), chcąca wspierać przedsiębiorczość i rozwój biznesowy grup o niskich dochodach w Polsce. Mająca globalny zasięg Fundacja Citi wesprze sześć innowacyjnych programów przyspieszających tworzenie miejsc pracy, zakładanie firm oraz integrację ekonomiczną dla podopiecznych wybranych NGO-sów. Poza dotacjami na projekty organizacje mogą też liczyć na mentoring ze strony pracowników Citi w Polsce. – Nasi pracownicy jako wolontariusze-mentorzy wesprą aktywnie wszystkie te innowacyjne inicjatywy, aby pomóc w kształtowaniu nowego pokolenia liderów przedsiębiorczości, co przełoży się w dłuższej perspektywie na sukcesy polskiego społeczeństwa – tłumaczy Sławomir S. Sikora, Citi Country Officer w Polsce, prezes zarządu Banku Citi Handlowy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.