Ósmy najbogatszy Amerykanin rozważa start w wyborach prezydenckich Były burmistrz Nowego Jorku, miliarder i filantrop Michael Bloomberg rozważa start w wyborach prezydenckich w 2020 roku, ponieważ obawia się, że żaden ze startujących demokratów nie jest w stanie pokonać Donalda Trumpa – poinformował w piątek rzecznik Bloomberga Howard Wolfson. Bloomberg jest założycielem i szefem agencji informacyjnej Bloomberg; był początkowo demokratą, potem odszedł z Partii Demokratycznej i przystąpił do republikanów, ubiegając się w 2001 roku o urząd burmistrza Nowego Jorku; jednak porzucił również republikanów i został ponownie demokratą, stał się też obiektem ataków ze strony republikanów jako zwolennik ograniczenia dostępu do broni. Informację o ewentualnych ambicjach prezydenckich Bloomberga skomentował Donald Trump: “Mały Michael poniesie porażkę (…). Nie ma tego, czego potrzeba, by odnieść sukces” – powiedział prezydent. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

