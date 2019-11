Ostatnie dni Violetty Villas. “Żyła w strasznych warunkach. “Była schorowana. Snuła się po pokojach. Na głowie miała kołtun z włosów. Elżbieta B. zakładała jej kapelusz” – czytamy w aktach sprawy przeciwko b. opiekunce Violetty Villas. Sąd Okręgowy w Świdnicy utrzymał wyrok 1,5 roku więzienia za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad piosenkarką dla jej byłej opiekunki Elżbiety B. Villas – jedna z największych muzycznych gwiazd PRL – zmarła w 2011 r. “Kilkanaście miesięcy przed śmiercią Violetta Villas przestała się samodzielnie poruszać. Siedziała więc w swoim pokoju, skazana na łaskę i niełaskę opiekunki Elżbiety B. Okna były zasłonięte, a drzwi pozamykane od zewnątrz. Często zostawała sama. Wtedy dzwoniła do znajomych i prosiła o pomoc i jedzenie” – czytamy w “Gazecie Wyborczej”. Sąd uznał, że kobieta jest winna podtrzymywania u Villas uzależenia od alkoholu i substancji psychoaktywnych. Uznano ponadto, że Elżbieta B. podsycała chorobę psychiczną, na którą cierpiała piosenkarka, wmawiając jej, że rodzina nasyła na nią służby specjalne. Miała to robić, by zapewnić sobie miejsce w testamencie artystki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

