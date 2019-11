Oto prof. Popiela, która oskarżyła marszałka Grodzkiego Profesor Agnieszka Popiela z Uniwersytetu Szczecińskiego nazywana jest “szczecińską Krystyną Pawłowicz”, a w mediach społecznościowych ostro uderza w przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Często atakuje Donalda Tuska, oskarża Jurka Owsiaka, ale i nie podobają jej się antyrządowe protesty, które – według niej – opłacane są “z niemieckich pieniędzy”. Od kilku dni TVP wałkuje temat majątku nowego marszałka Senatu. I sugeruje, że Tomasz Grodzki jako dyrektor jednego ze szczecińskich szpitali mógł przyjąć łapówkę.



Jako dowód w TVP pokazano facebookowy wpis profesor Agnieszki Popieli z Uniwersytetu Szczecińskiego, która twierdziła, że Grodzki przyjął od niej 500 dolarów za operację matki. I nie wystawił przy tym rachunku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.