Parlament rozpoczął kadencję. Opozycja ma większość w Senacie. 460 posłów i 100 senatorów zainaugurowało dzisiaj swoje czteroletnie prace. Obie izby wybrały marszałków, a parlamentarzyści złożyli ślubowania. Uwagę przykuły przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy i marszałka seniora Antoniego Macierewicza, a także słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o "końcu totalnej opozycji". Marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek z PiS, a marszałkiem Senatu Tomasz Grodzki z KO. Andrzej Duda podczas orędzia w Sejmie przestrzegał, że "ryba psuje się od głowy". – Głowa jest tutaj – zwracał się do posłów. Marszałek senior Antoni Macierewicz podkreślał znaczenie konstytucji i wskazał jej trzy artykuły, które uważa za "podstawę naszego ładu państwowego". Barbara Borys-Damięcka relacjonowała zaproszenie Olgi Tokarczuk na pierwsze posiedzenie Senatu. Noblistka je odrzuciła. Wicemarszałków wybrano już w Sejmie i Senacie.

