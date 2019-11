Petycja do papieża Franciszka o odwołanie abpa Głódzia W internecie ukazała się petycja zatytułowana “List do Papieża Franciszka o odwołanie arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia”. Jej autorzy twierdzą, że hierarcha stracił zaufanie parafian i powinien zostać usunięty ze stanowiska. “Jako wierni Kościoła gdańskiego, w poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła katolickiego, nie możemy dłużej milczeć. Jesteśmy głęboko przekonani, że abp Sławoj Leszek Głódź stracił moralną wiarygodność, niezbędną do pełnienia posługi biskupa diecezjalnego i jest dla wiernych przyczyną zgorszenia” – piszą autorzy petycji. Jako jedną z przyczyn swojego apelu podają rzekomą działalność Głódzia “na rzecz oskarżonych o pedofilię duchownych, co do których winy nie ma wątpliwości”. Wskazują również, że arcybiskup angażuje się w politykę i propaguje program “jednej z partii politycznych” podczas publicznych wystąpień oraz homilii. Przewinieniem duchownego ma być również jego “zamiłowanie do przepychu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

